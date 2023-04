Giornalismo, pubblicato bando 9/a edizione Premio Papa Hemigway

(ANSA) - ROMA, 15 APR - È stato pubblicato il bando di concorso per partecipare alla 9/a edizione del 'Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway' (www.premiopapa.it), promosso dall'Associazione Culturale Onlus Cinzia Vitale con il patrocinio della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, la cui scadenza è il 23 giugno 2023.

Il premio giornalistico, il cui nome Papa richiama il soprannome affibbiato a Ernest Hemingway dall'amico Gerald Murphy, promuove la scrittura del giornalista e scrittore americano, la sua originalità, nonché stimola e incentiva la passione per la professione giornalistica.

Riservato ai giornalisti under 30, ai frequentatori dei master e delle scuole di giornalismo, nonché agli studenti universitari, il premio, la cui partecipazione è gratuita, ha per oggetto l'intenso e duraturo rapporto di Ernest Hemingway con il Veneto, nonché gli scritti di Mr Papa ispirati dalle terre venete e diventati patrimoni dell'umanità.

Media partner del 'Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway' è l'ANSA.