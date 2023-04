'Un corpo per tutti', Sonia Bergamasco si racconta

SONIA BERGAMASCO, 'UN CORPO PER TUTTI' (EINAUDI, PP. 142, EURO 16) L'attrice milanese Sonia Bergamasco in questo breve saggio-memoir si racconta, condivide ricordi di ieri e di oggi: incontri, spettacoli, maestri, tra cui Carmelo Bene; letture. Il mestiere dell'attrice, spiega, è una professione ma anche qualcosa di più 'perché dà voce alle storie di tutti. Fa spazio, dentro, ai ruoli incarnati ogni giorno dalle creature più diverse. Un corpo per tutti, un testimone'. Fra le attrici che ammira c'è la leggendaria Eleonora Duse, nata nel 1858 e morta nel 1924, artista dalla 'recitazione essenziale, fisica'.

Eleonora Duse dotata 'di un corpo di scena capace di trasmettere un'energia indescrivibile' e aggiunge: 'immaginarla è stato il mio desiderio, per anni. Ho addirittura sognato di trovarmi tra il pubblico, in una sala teatrale, ad assistere a un suo spettacolo'. Confessa che Chance il giardiniere, interpretato da Peter Sellers in 'Oltre il giardino' (1979) di Hal Ashby è uno dei suoi personaggi del cuore. Bergamasco svela di aver sempre voluto interpretare al cinema un personaggio muto, 'per misurare la vastità di campo di un'espressione tutta affidata al corpo'.

Bergamasco illustra il percorso che l'ha portata ad allenare la propria voce e, a proposito di voci, in uno dei passaggi del libro, descrive le voci di due stelle come Marlon Brando e Monica Vitti.

Riguardo a recitazione e corpo afferma: 'Il mio corpo è il mio strumento, e il mio strumento è bello perché è specchio reale del mio essere al mondo. Lo specchio in cui il pubblico si tuffa per ritrovarsi'. Bergamasco cita i suoi autori preferiti, tra cui Genet e Montaigne. Bergamasco scrive, da sempre, ed è una grande lettrice:'recentemente mia figlia Maria mi ha ricordato che, non molti anni fa, meditavo di aprire una libreria, e di mettermi in pausa con il mestiere d'attrice. Attraversavo un momento non facile, in cui stentavo a ritrovarmi in quello che facevo'. Dice che da ragazza è stata una frequentatrice assidua di mostre di scultura e pittura: 'Mi nutrivo di forme, gesti e colori. Mi sentivo ispirata da quest'arte silenziosa'. Parla infine del suo amore per i gatti 'vivo da anni in compagnia di gatti. Fanno parte della nostra famiglia. Non smetto di guardarli, di guardare queste creature dagli occhi fermi e profondi. Amo in loro la presenza nuda, lo sguardo senza maschera'. Sonia Bergamasco è attrice di teatro, cinema e tv, regista, scrittrice, poetessa e musicista. Ha pubblicato un libro di poesie 'Il quaderno' (La nave di Teseo, 2022). (ANSA).