Music Paranoia, libro spiega misteri e leggende della musica

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Music paranoia" è il titolo del nuovo libro firmato da Epìsch Porzioni, dal 5 aprile in libreria e negli store digitali pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Dal misterioso incidente in moto di Bob Dylan alla celebre teoria per cui Paul McCartney sarebbe morto e poi sostituito da un sosia. Dal presunto omicidio di Kurt Cobain all'affiliazione di Britney Spears con la CIA, passando per riti satanici, massonerie e la società segreta degli Illuminati.

L'autore ha analizzato oltre 50 casi di musicisti dagli Anni '60 ai giorni nostri, evidenziando un filo conduttore che lega teorie cospirazioniste, leggende metropolitane, politica, società e internet. Se Debbie Harry pare sfuggita a un noto serial killer, Jimi Hendrix sarebbe in realtà il celebre attore Morgan Freeman. Oltre a riassumere i cenni biografici più importanti degli artisti, propone uno studio sugli scenari dove fioriscono e si diffondono queste teorie, misurando con approccio saggistico tutti gli elementi veri o presunti, che intervengono in questi fenomeni pisco-sociali. (ANSA).