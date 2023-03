Sangiuliano, studiamo legge per librai e sgravi per librerie

(ANSA) - IVREA (TORINO), 26 MAR - Aiuti per i nuovi librai e sgravi fiscali per le librerie in immobili di proprietà dei Comuni e degli altri enti locali. Sono gli strumenti legislativi allo studio, ha spiegato il ministro della Cultura, Gennaro Sanguliano, oggi a Ivrea per la presentazione del 'Manifesto per il futuro del libro' che ha chiuso l'anno da 'Capitale del libro' della città piemontese che è stata culla dell'Olivetti.

"Dobbiamo rafforzare tantissimo il valore del libro, è una dimensione spirituale ed esistenziale. Il libro è stata la memoria che ci ha trasmesso la cultura, il pensiero umano.

Dobbiamo fare ricrescere la quantità dei lettori, abbiamo il dovere morale e sociale, direi quasi costituzionale, di spingere alla lettura. Per questo - ha detto Sangiuliano - stiamo provando ad abbozzare una legge di sistema sul libro".

Tra i provvedimenti allo studio "un equo canone sostenibile per gli enti pubblici proprietari di immobili con librerie. Mi si stringe il cuore quando passo nei centri storici delle città italiane e vedo negozi di griffe di successo dove prima c'erano librerie". Un altro punto allo studio è il sostegno, "sul modello di cosa è stato fatto per Impresa Donna, a chi intende aprire librerie perché i librai svolgono una funzione sociale".

Quanto al Manifesto per i futuro del libro "ogni tanto la cultura trare impulso dai manifesti e mi impegno a promuoverlo, nel segno della bibliodiversità perché nessuna cultura va negata e tutti devono essere liberi di esprimere le loro opinioni. Ed è bello - ha aggiunto Sangiuliano - che nel manifesto si parli di mitezza, della possibilità di confrontarsi con gli altri" (ANSA).