Libri: la tesi di Montessori trascritta da Valeria Babini

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - VALERIA BABINI, 'MONTESSORI PRIMA DI MONTESSORI 1896' (FEFè EDITORE, PP. 102, 15 EURO). La laurea come inizio di una rivoluzione: la prima edizione della tesi in Medicina discussa all'università di Roma da Maria Montessori nel luglio del 1896 è stata trascritta (era scritta a mano) dalla professoressa Valeria P. Babini, introdotta con un saggio sulla giovanissima pedagogista alle prese con la medicina, il congresso femminista di Berlino, e il rapporto con il suo professore Sante De Sanctis (psichiatra e padre della neuropsichiatria infantile in Italia).

Un documento e un momento fondamentali nella formazione scientifica e intellettuale della giovane Montessori, che inizia a costruire il proprio futuro in stretto rapporto con il suo professore Sante De Sanctis, padre della nascente neuropsichiatria infantile. Nel saggio introduttivo Babini, nota per i suoi studi sulla formazione intellettuale e politica di Montessori e già docente di Storia della Psicologia all'Università di Bologna - tocca le tappe importanti dell'inizio della carriera nella Roma di fine '800. È il periodo sociale della "donna nuova", che sceglie di cimentarsi nella professione medica, fermamente convinta della potenza risolutrice della scienza e della portata democratica del suo impegno, utile anche per l'emancipazione femminile.

Di formazione filosofica, Babini si è occupata prevalentemente di psichiatria italiana e francese e di storia delle donne. (ANSA).