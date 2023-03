Addio a Luigi Piccatto, storico fumettista di Dylan Dog

(di Elisabetta Testa) (ANSA) - ASTI, 14 MAR - Luigi Piccatto, il fumettista celebre soprattutto per il suo lavoro nel team di Dylan Dog, è morto, a 68 anni, a Castagnole Lanze, il paese della provincia di Asti dove viveva da diverso tempo. Era nato a Torino il 13 luglio 1954. La sua carriera era iniziata sul finire degli anni Settanta, quando, interrotti gli studi di medicina per dedicarsi a tempo pieno al fumetto, aveva esordito su Corrier Boy con la serie Chris Lean. In seguito ha lavorato per Skorpio e Lanciostory e per la rivista Jeans avventure di Edifumetto; nel 1986, è approdato alla Sergio Bonelli Editore. Da quel momento è iniziato il suo lavoro su Dylan Dog: ha esordito con il 'Ritorno del mostro', l'albo numero 8 della serie, e nella sua carriera ne ha firmati 47 dedicati all'Indagatore dell'Incubo. (ANSA).