Romanzi d'amore italiani, triplicate vendite (+196%) nel 2022

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - E' stato l'anno dei libri d'amore il 2022. In netta controtendenza con il segno negativo che ha segnato l'editoria italiana, con la varia al -2,3%, i romanzi d'amore sono cresciuti dell'84%. Un valore che, se scorporato, risulta ancora più interessante: i romanzi d'amore stranieri hanno registrato un +47%, mentre quelli italiani hanno triplicato le loro vendite con +196%. Da sottolineare che il libro d'amore in Italia è in primo luogo romance cioè romanzo sentimentale, avventura romantica.

Questo secondo i dati pubblicati dal Giornale della libreria-Gdl, la testata d'informazione e di servizio dell'Associazione Italiana Editori.

Nel complesso i libri d'amore valgono il 9% della narrativa e si collocano al secondo posto tra i segmenti della narrativa di genere. Il primato resta in mano ai gialli.

Il podio della top ten dei dieci libri d'amore più venduti nel 2022, è occupato al primo e al terzo posto da Erin Doom con rispettivamente 'Fabbricante di lacrime' (Magazzini Salani) e 'Nel modo in cui cade la neve' (Magazzini Salani). Al secondo c'è 'It starts with us. Siamo noi l'inizio di tutto' (Sperling & Kupfer) di Colleen Hoover. Seguono al quarto 'Let the game begin. Kiss me like you love me' (Sperling &Kupfer) di Kira Shell, al quinto 'Mercante di sogni' (Sperling&Kupfer) di Sveva Casati Modignani e al sesto ancora 'A dangerous game. Kiss me like you love me' (Sperling&Kupfer) di Kira Shell. Al settimo 'Dammi mille baci' (Always Publishing) di Tillie Cole, all'ottavo 'Noi due come in un sogno' (Sperling&Kupfer) di Nicholas Sparks, al nono 'All you perfects' (Sperling&Kupfer) di Colleen Hoover e al decimo 'Due cuori in affitto' (Newton Compton) di Felicia Kingsley.

Se si escludono Sveva Casati Modigliani e Nicholas Sparks, la classifica è dominata da giovani autrici, nelle quali il pubblico può più facilmente identificarsi. Scrittrici e scrittori che sono emersi anche grazie al fatto che il rosa è diventato una lettura rivendicata con orgoglio dalla generazione Z, un genere che è riuscito a esplodere grazie a TikTok, con casi anche di libri usciti anni fa come è accaduto per 'Dammi mille baci', uscito nel 2018.

Il romance sta rappresentando un modo per fidelizzare i lettori alla lettura, oltre che alle librerie. Da sottolineare poi, come fa notare Il Giornale della Libreria, che tra i primi 100 titoli d'amore 3 non sono in italiano, un numero che sale a 10 nei primi 200. Senz'altro TikTok ha anche in ciò un suo peso, visto che l'esser parte di una comunità di lettori significa anche leggere i propri autori preferiti direttamente nella lingua in cui vengono letti e commentati sui social.

Che il 2022 sia stato l'anno del romance e che più in generale i consumi culturali della generazione Z siano stati cruciali per il mantenimento del mercato su livelli più che positivi si vede anche dalla Top Ten 2022 dove al primo e terzo posto ci sono Erin Doom e Colleen Hoover, le punte di diamante del romance. La portata del fenomeno è del resto tale da non rendere esagerata l'affermazione secondo cui, sottolinea il Gdl, la generazione Z ha ridefinito le regole del romanzo d'amore, cannibalizzando altre tipologie di romanzo: tra i libri più venduti sono molto pochi i titoli di autrici e autori che non si sono affermati negli ultimi anni adeguandosi a una declinazione moderna del genere. (ANSA).