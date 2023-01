Torino riscopre Moravia tra letteratura, cinema e arte

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - Torino riscopre Alberto Moravia.

Scrittore, critico d'arte e di cinema, intellettuale militante, viaggiatore, Moravia è al centro di un progetto di grande respiro ideato dalla Fondazione Circolo dei lettori con la Gam Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con l'Associazione Fondo Alberto Moravia, Bompiani e Gallerie d'Italia.

Il progetto 'Nato per narrare: riscoprire Alberto Moravia' parte il 7 marzo, con l'inaugurazione alla Gam della mostra Non so perché non ho fatto il pittore e si conclude a maggio al Salone del Libro. La sera del 7 marzo al Circolo dei lettori è Dacia Maraini ad aprire riflessioni e letture sui romanzi e gli scritti di Alberto Moravia; tra gli altri appuntamenti Elena Stancanelli e Camilla Baresani al Circolo, Alain Elkann alle Gallerie d'Italia (9 marzo) rileggono l'autore de La noia, de Il Conformista e di tanti altri romanzi. Sempre al Circolo dei lettori prenderà vita la Maratona moraviana (28 marzo), condotta da Elena Loewenthal.

La mostra alla Gam, aperta fino al 4 giugno, a cura di Luca Beatrice ed Elena Loewenthal, delinea il senso di Alberto Moravia per le arti visive e la pittura, rintracciabile nel filo dei suoi interventi per la Gazzetta del Popolo, il Corriere della Sera, riviste, testi in catalogo e prefazioni per diversi artisti, gli anni tra i '30 e l'anno della morte. Il Museo del Cinema dedica all'autore una serie di proiezioni e iniziative con i grandi registi che hanno portato sul grande schermo le sue opere: Bernardo Bertolucci con Il conformista, Vittorio De Sica con La ciociara, Jean-Luc Godard con Il disprezzo, Citto Maselli con Gli indifferenti. Al Circolo dei lettori lo scrittore è protagonista del ciclo di incontri Alberto Moravia, senza indifferenza, a cura di Luca Ricci.