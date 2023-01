Un libro per giorno memoria: Breur racconta madre nel lager

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - DUNYA BREUR, RIAFFIORANO LE NOSTRE VITE. AAT BREUR-HIBMA A RAVENSBRUCK, RACCONTI E DISEGNI (Enciclopedia delle Donne, pp. 416, 23 euro. Traduzione Franco Tirletti). Volti e ricordi nascosti dalla corporeità straordinaria, accanto al racconto della solidarietà femminile nel quotidiano orrore del lager, quando le detenute più in forze tentavano di strappare a morte certa le compagne malate, bambine o neonate: arriva per la prima volta in Italia, edito da Enciclopedia delle Donne in collaborazione con Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) il libro di Dunya Breur "Riaffiorano le nostre vite. Aat Breur-Hibma a Ravensbrück, racconti e disegni". Nel volume, disponibile in libreria dal 31 gennaio, Dunya Breur torna alla sua infanzia, quando piccolissima venne rinchiusa nel lager femminile di Ravensbrück insieme a sua madre Aat (riconosciuta come Giusta tra le Nazioni nel 1998): attraverso le testimonianze scritte e disegnate dalla madre sulle persone conosciute durante la prigionia, l'autrice ricompone il drammatico puzzle dei suoi primi anni di vita e di quel periodo di reclusione che poi condizionò la vita di tutta la sua famiglia. Una testimonianza straordinaria, che documenta l'efficiente e disumana organizzazione di morte che vigeva nei lager, ma anche l'economia delle aziende che si servivano del lavoro delle detenute. (ANSA).