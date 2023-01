Esce 'La stella polare della Costituzione' di Liliana Segre

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - LILIANA SEGRE, LA STELLA POLARE DELLA COSTITUZIONE -IL DISCORSO AL SENATO (EINAUDI LE VELE, PP. 96, EURO 12), A CURA DI DANIELA PADOAN Il memorabile discorso al Senato di Liliana Segre, tenuto il 13 ottobre 2022, è diventato un libro: 'La stella polare della Costituzione' che uscirà per Einaudi il 24 gennaio, a cura della scrittrice Daniela Padoan, con un breve nuovo testo della Segre e un'introduzione della giornalista Alessia Rastelli.

"Se le energie che da decenni vengono spese per cambiare la Costituzione - peraltro con risultati modesti e talora peggiorativi - fossero state invece impiegate per attuarla, il nostro sarebbe un Paese più giusto e anche più felice" sono le parole riportate in copertina.

Espulsa da scuola nel 1938, a causa delle leggi razziste e nel 1944 deportata ad Auschwitz, la senatrice Liliana Segre ha presieduto, nel centenario della marcia su Roma, la prima seduta del Senato della XIX legislatura. Il suo intervento, di grande rilevanza storica e civile, è stato una dichiarazione d'amore per la Costituzione repubblicana, "non un pezzo di carta, ma il testamento di centomila morti caduti nella lunga lotta per la libertà". Se il fascismo è stato "il filo nero che dalle leggi razziali ha portato alla Shoah", l'articolo 3 della nostra Costituzione è la "stella polare" che, afferma la senatrice Segre, "bandisce le discriminazioni e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini il pieno sviluppo dei loro diritti, delle loro libertà, della dignità".

Daniela Padoan, che firma il saggio conclusivo del libro, colloca il discorso al Senato nella parabola di una tra le più alte testimoni della Shoah. Il libro, che esce a pochi giorni dal Giorno della Memoria del 27 gennaio, diventa un punto di riferimento imprescindibile di riflessione e approfondimento.

Nominata senatrice a vita nel 2018, Segre ha promosso la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, appena ricostituita. (ANSA).