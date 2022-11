Loredana Bertè firma il nuovo Mag-Book di ReWriters.it

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - E' Loredana Bertè la curatrice di "Artisti uniti per riscrivere le regole del mondo", il nuovo Mag-Book edito da ReWriters.it, in uscita il 1 dicembre sul sito dell'associazione culturale presieduta e ideata da Eugenia Romanelli. Già blogger di ReWriters.it e madrina della II edizione del ReWriters fest., la cantante ha chiamato a raccolta altri 23 artisti italiani invitandoli a offrire i propri contributi sui temi cari al Manifesto di ReWriters, dai giovani alla crisi climatica, dalla gender equity all'antirazzismo, dal digital responsibility al body positivity.

Nel nuovo Mag-Book, dedicato al potere persuasivo della musica, figurano tra gli altri Achille Lauro, Al Bano, Chiara Galiazzo, Clementino, Ditonellapiaga, Elodie, Francesco Gabbani, Ivan Cattaneo, La Rappresentante di Lista, Mariella Nava, Noemi, Nina Zilli, Orietta Berti, Tommaso Paradiso.

"Il risultato…è stato uno zibaldone di stili di scrittura, pensieri, esperienze e sentimenti più disparati…analogamente al mio repertorio musicale. È questo il modo in cui ho voluto condurre il mio esperimento nel settore dell'editoria: come un direttore d'orchestra folle che non segue più nessuno spartito e dà ai musicisti solo brevi accenni. Perché in fin dei conti è la perfezione dell'imperfezione ciò a cui dobbiamo mirare per far sì che nella nostra società si realizzino diversità, uguaglianza ed inclusione", ha commentato la stessa Bertè.

La cover del nuovo Mag-Book è stata affidata alla coppia di street artist italiani Sten Lex. (ANSA).