Giorno Memoria: libro racconta storia scuola ebraica Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - La storia e le memorie della scuola media ebraica che operò a Trieste dal 1938 al 1943: è quanto raccoglie un omonimo volume realizzato nel 1999 e che in occasione del 10/o anniversario di fondazione della 'Vitale Onlus' di Trieste è stato donato a 100 biblioteche in Italia.

L'obiettivo, spiega la Fondazione, è contribuire a costruire un processo di custodia della memoria degli eventi che hanno portato agli orrori della Shoah. "Un processo in cui le nuove generazioni - ha spiegato Roberto Vitale, presidente della Vitale Onlus - possano essere protagoniste di un'elaborazione storica che, grazie al libro che offre una testimonianza documentata della parabola dell'antisemitismo, si arricchisce del racconto di quelle persone che sono sopravvissute alle atrocità del nazismo. Si tratta di un approccio empatico per far maturare ai giovani un interesse verso una storia lontana, ma sempre attuale".

Il volume edito da Lint Editoriale raccoglie gli atti di un convegno svoltosi nel 1993 a Trieste per ricordare l'esperienza della scuola media ebraica del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Il libro è stato realizzato con il contributo del Centro Studi Vergerio, della comunità ebraica di Trieste, del dipartimento dell'Educazione dell'Università di Trieste e delle Assicurazioni Generali. "Abbiamo il dovere di ricordare - ha aggiunto Vitale -. La Vitale Onlus desidera, quindi, offrire ai giovani la possibilità di ricostruire eventi della storia che non riguardano solo la questione ebraica, bensì riguardano l'essere umano".

Tra i membri del comitato d'onore della Vitale Onlus, che opera sia in Italia sia all'estero attraverso iniziative legate alla promozione della cultura, dell'arte, del giornalismo nonché alla valorizzazione del patrimonio linguistico e della tutela dell'ambiente, c'è anche Oleg Mandić, l'ultimo bambino sopravvissuto ad Auschwitz. (ANSA).