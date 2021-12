Libri: La scuola si racconta verso le nuove sfide del futuro

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - RAFFAELLA BIAGIOLI, VINICIO ONGINI E ALESSANDRA PAPA (a cura di), LA SCUOLA SI RACCONTA. RIFLESSIONI PEDAGOGICHE PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE INCLUSIVA (Edizioni Junior, 19 euro) - Multiculturale e inclusiva: così deve essere la scuola per affrontare le sfide educative e le urgenze poste dalla contemporaneità. Inizia da qui la riflessione de "La scuola si racconta", libro a cura di Raffaella Biagioli, Vinicio Ongini e Alessandra Papa, pubblicato da Edizioni Junior. Con i contributi di docenti universitari e studiosi e guardando al tempo stesso al panorama italiano e a quello internazionale, il libro si interroga sul ruolo degli insegnanti sempre più fondamentale anche alla luce della crescente necessità di progettare nuove strategie di formazione a distanza all'interno di contesti scolastici eterogenei e multiculturali. Utile per docenti, dirigenti, educatori e in generale a tutti coloro che si interessano alla scuola e al suo ruolo formativo, il volume offre con le sue tre sezioni una visione completa dell'azione pedagogica, tra teorie e metodologie, sull'inclusione scolastica in una dimensione interculturale. (ANSA).