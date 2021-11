Libri: Antonio Capitano, Cronache dal mondo dell'arte

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - ANTONIO CAPITANO, CRONACHE DAL MONDO DELL'ARTE. STORIE CURIOSE DI ARTISTI E DINTORNI (Albeggi Edizioni, pp.140, 12 euro). Gli altri occhi di Piero della Francesca, i paradossi di Pinturicchio, i tormenti del Masaccio, il riscatto di Mantegna, per arrivare a Leonardo e Botticelli ristoratori. E ancora, giganti dell'arte come Tiepolo, Caravaggio, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli, Antonello da Messina, Simone Martini, Raffaello, ma anche figure meno note, come Antiveduto Gramatica, Mariotto Albertinelli, Mastro Venceslao e Cola dell'Amatrice, raccontati da un punto di vista diverso, lontano dalle ricostruzioni canoniche. E' un viaggio avvincente quello di Antonio Capitano ne "Cronache dal mondo dell'arte", edito da Albeggi, libro nel quale l'autore accende i riflettori su fatti poco noti legati ai più grandi artisti italiani. Con la prefazione di Giuseppe Lupo, il volume in questa prima parte offre al lettore la possibilità di conoscere storie e aneddoti curiosi relativi soprattutto alle vicende biografiche degli artisti, spesso avventurose e insolite, dal sapore teatrale e cinematografico: il risultato è un'interessante galleria di ritratti e immagini, in una lettura piacevole dedicata a tutti gli appassionati d'arte. (ANSA).