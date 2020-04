Solimine, per lo Strega una versione 4.0

Rinnovata all'unanimità a Stefano Petrocchi la carica di direttore, per il triennio 2020-2022, della Fondazione Bellonci, che organizza e gestisce il Premio Strega, e approvato il bilancio consuntivo, la macchina del più ambito riconoscimento letterario italiano non si ferma. "A partire da domenica 26 aprile - ha annunciato il presidente della Fondazione, Giovanni Solimine - organizzeremo incontri in streaming con gli autori che partecipano alla settantaquattresima edizione del premio Strega nella speranza che questo possa essere il nostro piccolo contributo alla rinascita". E, a partire dalla Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura saranno pubblicati sui canali social del Premio Strega e del Centro dodici minivideo realizzati dagli autori candidati per raccontare i loro romanzi in concorso.

"Le nostre attività non si sono mai fermate. Il nostro staff sta lavorando in modalità smart working per consentire al Premio Strega di giungere alle sue scadenze naturali, l'elezione dei finalisti a giugno e la proclamazione del vincitore ai primi di luglio, in accordo, ci auguriamo - ha detto Solimine - con una ripresa di tutto il Paese e in particolare della filiera del libro, gravemente danneggiata dall'emergenza Covid-19".

"Per decidere come svolgere gli eventi connessi alle due votazioni attendiamo di capire come evolverà la situazione nelle prossime settimane, nel frattempo stiamo realizzando iniziative sul web che consentono alla vasta giuria del premio e a tutti gli appassionati di conoscere gli autori in gara. Sperimentiamo una versione 4.0 del premio, del resto da anni i giurati trasmettono i loro voti online, sappiamo che l'amore per il libri e per la lettura può fare molto per evitare che il distanziamento sociale diventi isolamento culturale" ha sottolineato il presidente della Fondazione Bellonci. In queste settimane "così difficili vogliamo lanciare un segnale, rifacendoci allo spirito che nel 1944 animò gli amici che cominciarono a riunirsi la domenica pomeriggio per discutere di letteratura, in un momento che Maria Bellonci definì doloroso nel presente e incerto nel futuro" ha detto Solimine.

Tra le iniziative in programma, le conversazioni online, che termineranno il 18 maggio, dedicate esclusivamente ai giurati del Premio Strega Giovani, in cui ognuno dei dodici candidati dialoga con un componente dell'associazione Piccoli Maestri, che da anni si occupa di promuovere la lettura nelle scuole. Dal 26 aprile e per le successive quattro domeniche, i candidati al Premio Strega 2020 saranno ospiti di BPER Banca al 'Forum Monzani Eventi', per quattro appuntamenti coordinati da Stefano Petrocchi.

Il 6 maggio alle 18.30 si svolgerà la premiazione della quinta edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, in un incontro moderato da Loredana Lipperini che è tra le iniziative della piattaforma virtuale della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

Solimine ha anche ricordato che "la Fondazione è un ente in salute che da vari anni chiude i suoi bilanci in attivo. Grazie al sostegno di istituzioni pubbliche come Mibact, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Centro per il libro e la lettura, Biblioteche di Roma, e di aziende come Strega Alberti e BPER Banca, con cui abbiamo consolidato nel tempo un rapporto di grande fiducia. Per ottenere questa stabilità il Cda ha lavorato molto negli ultimi anni insieme al direttore Stefano Petrocchi, che abbiamo riconfermato all'unanimità". (ANSA).