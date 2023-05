La mamma di Lagioia, 'il Salone un successo, non avevo dubbi'

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - "Sono emozionatissima, sono felice che sia tanto amato. Conoscendo Nicola ci avrei scommesso che avrebbe portato il Salone al successo." Sorride Maria Mariani, la mamma di Nicola Lagioia. All'ultima conferenza stampa, che segna l'addio alla direzione del Salone del Libro, ha voluto essere presente. Elegante, tailleur pantalone panna, capello lungo mosso. Con lei c'è il compagno Piero Salerni.

"Anche da piccolo Nicola è sempre stato un ragazzino che quando si proponeva una cosa la portava a termine. Se in qualche cosa non riusciva erano tragedie. Se faceva la gara delle biciclette e non arrivava primo era un po' una catastrofe. Ha molta forza di volontà, è un grande lavoratore. Volevo un figlio lavoratore, ma non mi aspettavo che lo fosse così tanto", spiega.

Lagioia qualche giorno fa ha raccontato che la mamma era l'unica a non rassegnarsi che lasciasse l'incarico di direttore, che nei giorni delle polemiche aveva sperato in un cambio di programma. "Si vede che mi legge nel pensiero, io non gli ho mai detto niente. Mi dispiace perché quando vengo a Torino trovo un'atmosfera magica e capitano cose che succedono solo al Salone" commenta. (ANSA).