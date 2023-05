I viaggi come i libri al Salone, i Travel Stories Award

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Il podcaster Marcello Parmeggiani (Targi) con 'Emilia Tock', excursus sull'anima musicale dell'Emilia, passando per Vasco e Ligabue, la scrittrice ed esploratrice Carla Perrotti con il libro 'Deserti' e i contenuti social @matterizzi di Matteo Rizzi sono i tre vincitori del premio letterario Gist Travel Stories Awards presentato al Salone del Libro di Torino. La cerimonia di premiazione sarà lunedì Il premio, ideato da Cinzia Galletto (delegato Gist Piemonte), giunto alla terza edizione, "ha lo scopo - spiega la stessa Galletto, anche presidente della giuria - di indagare la dimensione letteraria del viaggio, inteso come un moto che porta a travalicare la quotidianità e la passività per sconfinare in nuovi mondi dove il reale e il fantastico si mescolano. Come nella letteratura.

Un aspetto del viaggio che quest'anno ci sembrava in perfetta sintonia con il tema del Salone, 'Attraverso lo specchio'".

