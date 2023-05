A Ravenna quarta edizione del Congresso Dantesco Internazionale

(ANSA) - RAVENNA, 12 MAG - Dal 17 al 20 maggio Ravenna ospita la quarta edizione del Congresso Dantesco Internazionale Alma Dante 2023. Tra gli ospiti anche il regista Pupi Avati, che parlerà del film e del libro da lui dedicati a Dante. Sono oltre trecento gli studiosi del Sommo poeta che hanno chiesto di intervenire al congresso internazionale promosso dall'Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il patrocinio delle maggiori società scientifiche, letterarie e linguistiche interessate allo studio e alla divulgazione delle opere di Dante. "Ogni giorno - anticipa Sebastiana Nobili, docente di Letteratura italiana al Dipartimento di Beni Culturali, Campus di Ravenna - ci sarà la lezione magistrale di un prestigioso keynote speaker internazionale, per il resto ci saranno tavole rotonde di specialisti e tante sessioni parallele di giovani che presenteranno le proprie ricerche. Il Comune di Ravenna, dandoci il sostegno, ci permette di tenere quote di iscrizione molto più basse rispetto agli altri grandi convegni internazionali, e questo consente ai dottorandi, e a tutti i ricercatori all'inizio della loro carriera, di venire a Ravenna per incontrare gli specialisti, parlare dei propri studi e misurarsi con i coetanei. Così si formano e si consolidano gruppi di ricerca internazionali, le idee circolano e la comunità degli studiosi di Dante diventa sempre ampia, vivace e propositiva".

Alcuni fra i luoghi più prestigiosi di Ravenna ospiteranno le sessioni del congresso: quelle plenarie si terranno nella Sala Corelli del Teatro Alighieri e nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense; le parallele al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, e al Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali. (ANSA).