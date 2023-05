Il Centro per il Libro al Salone di Torino con una sala dedicata

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - La lettura come strumento di crescita personale in un incontro rivolto a ragazzi e studenti in cui esplorare il concetto di forza, con invitato a prendere parte al dibattito il campione di ultraciclismo Omar Di Felice. Il ruolo della biblioterapia in un percorso di educazione alla lettura, con Angelo Piero Cappello e Maria Greco e l'incontro Come si diventa lettore?, con Francesco Piccolo e Marino Sinibaldi nel quale i maggiori scrittori italiani raccontano l'importanza dei libri nella loro vita. Sono tra gli appuntamenti del Centro per il Libro e la Lettura che quest'anno per la prima volta avrà con una sala tutta per sé, la Sala Cepell (Stand W210-X209, Padiglione Oval), al Salone del Libro di Torino, dal 18 al 22 maggio. Si parte giovedì 18 maggio alle 14.30 con un incontro trasmesso in streaming (facebook.com/cepell/live) dedicato a Lettori in rete, formazione per le scuole. I nuovi strumenti di Cepell e Maeci-Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'istruzione italiana nel mondo. Dedicati alle scuole anche la Proclamazione di Classe di lettori - Seconda edizione e Il bando Educare alla lettura 2023 - Educare alla reading literacy attraverso la formazione dei docenti, con il direttore del Cepell Angelo Piero Cappello. Due eventi sono dedicati a Leggiamoci, il progetto nato dalla sinergia tra il Cepell e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci per la condivisione della lettura e della scrittura. Il Centro per il libro e la lettura celebra Il Maggio dei Libri con vari appuntamenti in Articolando pensieri. Spazio anche a Libriamoci 2023 Se leggi ti lib(e)ri. Leggere il fantastico nelle scuole: un'anteprima sulla campagna nazionale del Cepell che, in occasione dei cinquant'anni dalla morte di J.R.R. Tolkien, ha come focus la letteratura fantastica. La premiazione dei concorsi BookTuberPrize e quella di Quando i ragazzi ci insegnano. In chiusura Come si diventa lettrice? in dialogo con Annalena Benini che sarà alla direzione del Salone per il triennio 2024-2026. Infine, lunedì 22 maggio, per i 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, le parole de I promessi sposi risuoneranno in tantissimi luoghi della nostra quotidianità attraverso la voce di Paolo Poli grazie a Manzoni On Air, il progetto del Centro per il libro e la lettura ed Emons libri&audiolibri. (ANSA).