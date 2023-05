Quasi di nascosto, su Storytel l'antologia under 25

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - I racconti e le parole di 12 tra autori e autrici della nuova generazione letti da booktoker e giovani attori emergenti: è arrivato il 10 maggio in esclusiva su Storytel l'audiolibro di Quasi di nascosto, l'antologia edita da Accento, la nuova casa editrice di Alessandro Cattelan, diretta da Matteo B. Bianchi.

Creata sul modello dello storico progetto under 25 curato da Pier Vittorio Tondelli negli anni '80, Quasi di nascosto nasce per rispondere a queste domande: cosa scrivono oggi i giovani e i giovanissimi? E ancora, cosa leggono? Cosa ascoltano? Cosa raccontano? Di cosa parlano nelle loro community? Nei testi adolescenze difficili, transessualità, dislivelli sociali, integrazione razziale, ma anche semplicemente amicizia, amore, sesso e speranze.

Nicolò Bellon, Riccardo Casella, Emma Cori, Isabella De Silvestro, Teresa Fraioli, Martino Giordano, Michelangelo Innocenti, Micol Maraglino, Michela Panichi, Ruben Rossi, Aminata Sow, Giovanni Venturi: questi gli autori dell'antologia, le cui parole prendono vita grazie alla voce di alcune delle più note booktoker italiane e a quella di due giovani attori.

Magdalena Rosa, Valentina Ghetti, Martina Levato e Federica Favara Scacco - su Tik Tok rispettivamente Magsbook, valentina.ghetti, leev97 e Federicakforu - insieme agli attori emergenti Gerardo Benedetti e Antonio Somma, danno voce a storie di una generazione in profonda evoluzione.

Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 500mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento. L'app ha ormai superato i due milioni di abbonati al mondo. (ANSA).