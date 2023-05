Diecimila presenze al primo festival delle riviste indipendenti

(ANSA) - BOLOGNA, 08 MAG - Ha superato le aspettative la prima edizione di Mag to Mag, il festival dedicato alle riviste indipendenti ideato dalla forlivese Frab's Magazines e andato in scena lo scorso weekend nella Salaborsa di Bologna. Oltre diecimila le presenze registrate e 1500 gli iscritti e i partecipanti ai talk, workshop e corsi di formazione. Tra i fruitori soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni: oltre ad appassionati e curiosi, tanti anche i creativi, i professionisti del mondo della moda, del design e della grafica, studenti delle Accademie e docenti. Presenti anche molti rivenditori, librai e titolari di negozi e concept store che hanno scoperto e selezionato nuovi magazine da vendere nella loro attività Merito della riuscita dell'evento anche la curatela degli espositori italiani ed esteri, selezionati in base alla qualità dei loro magazine ed invitati ad essere presenti nell'area market, e la direzione artistica degli eventi con ospiti italiani e internazionali come Stefano Cipolla, art director de L'Espresso, Serena Scarpello di MoSt (Rivista Studio, Urbano), Velentina Ardia e Giuliana Matarrese de Linkiesta, Alessia Caliendo di Artribune che proprio durante il Mag to Mag ha lanciato il nuovo inserto cartaceo del bimestrale, tutto dedicato alla moda, in uscita a settembre.

"Mag To Mag ha dimostrato di essere la formula giusta per diventare un evento catalizzatore per questo settore, dove a farla da padrone, oltre alle buone vendite di riviste al pubblico nell'area market, sono state le forti sinergie create tra i vari attori del sistema: editori, art director, stampatori - commentano Anna Frabotta e Dario Gaspari di Frab's, ideatori della manifestazione - Le riviste indipendenti e di nicchia sono il futuro della carta stampata periodica, perché sanno essere pure, genuine, molto più innovative di internet nei contenuti, e sono oggetti incredibilmente belli e dal design curato e ricercato, che affascinano quei giovani che con la carta stampata hanno sempre avuto poco a che fare". (ANSA).