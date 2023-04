Comicon, a Napoli fumetti e non solo per pop festival da record

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Fumetto, ma anche cinema e serie tv, videogame, musica e giochi: saranno oltre 120mila i visitatori che invaderanno dal 28 aprile al primo maggio la Mostra d'Oltremare di Napoli per la XXIII edizione di Comicon International Pop Culture Festival, 'la più grande di sempre' assicura il patron Claudio Curcio. Appuntamento crossmediale per eccellenza, oltre 350 gli eventi, più di 300 ospiti, il salone sarà una grande occasione di incontro e divertimento soprattutto, ma non solo, per i più giovani e migliaia di Cosplay, tra i padiglioni fieristici, il Teatro Mediterraneo e l'Arena Flegrea.

Magister la super firma Disney Giorgio Cavazzano, anteprima dedicata a "Fast X" della saga Fast & Furious, tra gli ospiti iocheranno in casa i The Jackal con la serie "Pesci piccoli" (su Prime Video dall'8 giugno). Firma il manifesto ufficiale Mirka Andolfo, fumettista e scrittrice pubblicata in oltre 28 paesi nel mondo; ospiti gli statunitensi Brian Azzarello e Daniel Warren Johnson, pluricandidati agli Eisner Awards e sarà collegato da remoto Jim Lee. Attesi anche Zerocalcare, Milo Manara (in anteprima mondiale il suo adattamento del Nome della Rosa) Lillo, Gipi, Maurizio De Giovanni e moltissimi altri ancora.

Per i premi in giuria Barbara Canepa (Presidente), Caparezza, Elettra Stamboulis, Pau, Valerio Mastandrea. Tra le principali esposizioni: "I mondi elastici di Giorgio Cavazzano", "Jim Lee - The Italian Way", "Simone Bianchi. La musica dei corpi", "Luca Boschi. Funambolo dell'editoria di fumetto", "Paesaggi e mondi magici di Aki Irie", "Le fiabe nel fumetto erotico italiano".

Tra le tantissime curiosità Alessandro Pedersoli, nipote di Bud Spencer presenta un gioco a lui dedicato. All'appello non dovrebbero mancare i ragazzi di 'Mare Fuori'.

Realizzato con il sostegno della Regione Campania, il salone si estenderà anche dal 23 al 25 giugno a Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023. (ANSA).