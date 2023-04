Shelf.Il posto dei libri, Mondadori Studios lancia serie podcast

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Mondadori Studios lancia la serie podcast 'Shelf. Il posto dei libri' in otto episodi con la voce di Alessandro Barbaglia, poeta e libraio e la partecipazione di Chiara Sgarbi, lettrice appassionata che su Instagram si è fatta conoscere come @chiara_sui_libri.

Nato dall'idea che lettori, libri e librerie sono accomunati da un luogo di incontro che è lo scaffale, il nuovo podcast è un progetto esclusivo per raccontare e scoprire il mondo della letteratura e i suoi protagonisti.

Un bookshow per tutti gli amanti della lettura disponibile gratuitamente su tutte le principali piattaforme di streaming audio, tra cui Speaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.

In uscita ogni mercoledì, gli episodi della prima stagione di 'Shelf. Il posto dei libri' sono scanditi da speciali rubriche: dalla Copertina, con un racconto personale di Barbaglia sui libri, a Novità dedicato alla presentazione dei nuovi titoli per aiutare gli ascoltatori ad orientarsi tra le tante proposte editoriali. E poi il Consiglio su misura a cura di Chiara Sgarbi per trovare la storia giusta da leggere o da regalare e l'Intervista in cui Barbaglia dialoga con un libraio, scrittore o protagonista del mondo dell'editoria.

Ad arricchire ogni episodio la rubrica Dove leggo, uno spazio per dare voce agli ascoltatori che possono raccontare dove e cosa stanno leggendo. Al termine di ogni puntata, infine, i Titoli di coda con il riepilogo di tutte le letture citate.

Tra le altre novità di Mondadori Studios, lo spazio di ideazione e produzione di contenuti audio originali del Gruppo Mondadori: Elements, Guerre digitali e Sotto le unghie, i podcast originali firmati da Mondadori Studios, con la consulenza di Michele Dalai per il coordinamento esecutivo, che danno spazio alla scienza, alla geopolitica, alla filosofia e alle storie vere, attraverso voci nuove e competenti e con una direzione autoriale accurata.

Tra i nuovi progetti disponibili anche il podcast Guardare in alto, vedere le stelle della scienziata Amalia Ercoli Finzi, realizzato in collaborazione con Randstad. (ANSA).