Premio LericiPea Edito 2023, Copioli, Ibello e Tarozzi in finale

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Rosita Copioli con 'I fanciulli dietro alle porte' (Vallecchi), Giovanni Ibello con 'Dialoghi con Amin' (Crocetti) e Bianca Tarozzi con 'Devozioni domestiche' (Molesini Editore Venezia) sono i finalisti scelti dalla giuria per il Premio Edito della 69/ma edizione del Premio LericiPea Golfo dei Poeti.

Da quest'anno, la sezione premio LericiPea Edito si arricchisce di una novità: l'introduzione di una qualificata Giuria dei Lettori, in carica per 3 anni (e ogni 3 anni sostituita) e che giudicherà in piena autonomia e indipendenza, selezionata con cura tra critici, professori, giornalisti, scrittori di settore, esponenti di istituzioni e associazioni culturali, personalità del mondo dell'imprenditoria letteraria e lettori accreditati della società civile. Questa nuova Giuria che, per scelta del Premio, per garantirne l'assoluta indipendenza di giudizio, rimarrà anonima, si unirà alla Giuria Tecnica (presieduta da Giuseppe Conte e formata da Massimo Bacigalupo, Maurizio Cohen, Francesco Napoli, Roberto Pazzi, Davide Rondoni e Stefano Verdino) e alla Proprietà (composta da Adriana Beverini, Lucilla Del Santo, Pier Gino Scardigli e Pia Spagiari) nel leggere e votare i titoli della terna selezionata e individuare così il vincitore del Premio Edito 2023.

Il vincitore del premio LericiPea Edito 2023 si conoscerà il 9 giugno in occasione del Festival internazionale di poesia di Genova 'Parole Spalancate' (8 -18 giugno 2023). (ANSA).