Il nome della rosa a fumetti, capolavoro Eco riletto da Manara

(ANSA) - ROMA, 17 APR - MILO MANARA - UMBERTO ECO, IL NOME DELLA ROSA (OBLOMOV EDIZIONI, VOL.1 DI 2, PP. 72, EURO 20). 'Il nome della rosa' a fumetti: il capolavoro e best seller mondiale di Umberto Eco viene proposto nell'interpretazione di Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo in un'opera in due volumi di cui il primo uscirà in Italia il 2 maggio per Oblomov e il secondo nell'autunno 2023.

E' Milo Manara-Umberto Eco, 'Il nome della rosa, un evento editoriale in via di pubblicazione in tutto il mondo. Un lavoro prezioso che racconta il nostro tempo, il passato e le sue meraviglie di pietra e inchiostro. Nel suo adattamento Manara mette su carta tre distinti stili grafici che si intersecano inseguendo la perfezione visiva. Ciascuno racconta un aspetto del libro di Eco: le sculture, i rilievi dei portali e i marginalia meravigliosi e surreali che corredano i libri miniati della biblioteca; il romanzo di formazione di Adso, con la scoperta della sensualità e della Donna; la vicenda storica dei Dolciniani, i cui temi della povertà degli ultimi, la non omologazione, la diversità perseguitata e il dissenso sono cruciali anche oggi.

'Il nome della rosa' di Manara trova quindi spazio nell'operazione "matrioska" letteraria del libro di Umberto Eco, che è anche un libro sui libri che contengono altri libri e aprono ad altri mondi. (ANSA).