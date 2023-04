Libri: I mille volti d'Oriente, racconti di storie e natura

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Una natura che toglie il fiato, mari e spiagge incantevoli, animali e foreste pluviali, templi e statue di divinità testimonianze di un passato millenario e un presente fatto di metropoli dominate dal traffico caotico e da condizioni di vita lontane dagli standard occidentali, mercati galleggianti, il brulicare della folla, villaggi e persone tra contrasti sociali, culturali e religiosi profondi. E' un diario di viaggio leggero che vuole unire i dettagli alle emozioni il libro ''I mille volti d' oriente'' (Giraldi Editore, 234 pagine, 19 euro) nel quale i giornalisti Aristide Malnati e Virginia Reniero raccontano cinque paesi del Sud-Est asiatico.

Thailandia, Cambogia, Indonesia, Filippine e Malesia scorrono velocemente nei capitoli in cui i due viandanti curiosi si alternano per offrire spunti al lettore in una sequenza in cui non sempre si distingue al primo colpo la voce guida. Della prima tappa a risaltare è l' area sacra di Wat Poh con il suo grande Buddha di smeraldo, che una guida descrive come l'equivalente di ''una statua del Palladio, che protegge la Thailandia, è la sua cornucopia, garantendo abbondanza e prosperità ad ognuno''. Ma subito segue la suggestione particolare della visita alla Turtle House, la dimora in stile coloniale dove Tiziano Terzani, grande inviato e scrittore, abitò con la famiglia dal 1991 al 1993, rimasta com' era, un ''angolo di autentico Siam'' come la definì il giornalista.

Procedono così di paese in paese gli spostamenti dei due viaggiatori, tra la meraviglia per la bellezza dei luoghi e le riflessioni suggerite dagli aneddoti e dalle circostanze. Aristide Malnati e Virginia Reniero hanno riportato in questo libro della collana ''Girovaghi'' l'esperienza dei viaggi pensati per cercare storie e immagini destinate agli speciali di Telenova, l'emittente lombarda di Famiglia Cristiana. Malnati, in particolare, al giornalismo unisce la passione per l' archeologia e l' egittologia, alimentate da studi e ricerche sul campo. Compagno di banco di Alfonso Signorini negli anni del liceo, si è fatto conoscere recentemente dal pubblico televisivo per la sua partecipazione ad alcuni reality popolari come Il Grande Fratello Vip e l' Isola dei Famosi. (ANSA).