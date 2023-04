"Pasta" senza segreti nella guida di ItaliaSquisita

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - ALESSANDRO MASSI, CARLO SPINELLI, 'PASTA, LA GUIDA DI ITALIASQUISITA AL CIBO ITALIANO PIU' AMATO' (Italiasquisita, 2 Vol. pp. 192+192, euro 49) "Pasta" è il cofanetto in due volumi - uno dedicato alla pasta secca, l'altro a quella fresca - per gli amanti dell'ingrediente più celebrato sulle tavole italiane. Quella curata da Alessandro Massi e Carlo Spinelli per ItaliaSquisita è un'opera editoriale ricca e completa, che è pronta a soddisfare sia i professionisti curiosi che i "semplici" appassionati di tutto il mondo.

Storie, immagini e aneddoti lungo la Penisola, focus e più di 100 ricette di 80 chef: si parla di forme (con le relative descrizioni), trafilatura e differenze delle farine e degli impasti di base, facendo il punto anche su tecniche e tipologie: dalla contemporanea risottatura alla pasta fritta che richiama una consolidata tradizione napoletana e non solo, fino alla pasta fredda (e come raffreddarla correttamente con acqua e ghiaccio). E poi i gradi di cottura della pasta, che non sono solo "al dente", "cotta" e "scotta", ma che vedono altri passaggi e definizioni di intermezzo.

Non mancano curiosità dirompenti, come quella degli "spaghetti alla bolognese" che sì, esistono, ma sono fatti con tonno, tonno in conserva, cipolle bianche e pomodoro: è invece canonica la spiegazione della preparazione e cottura delle lasagne che portano il nome della città dotta, nel volume sulla pasta fresca davvero ricco di aneddoti e tecniche che aiutano il lettore nel districarsi con conoscenza e preparazione dei vari formati (compresi, per estensione, anche i canederli/knodel di pane del Trentino Alto Adige e gli gnocchi di patate). (ANSA).