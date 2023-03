Criminali, nuova collana tutta digitale di Einaudi Stile Libero

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - S'inaugura 'Criminali', nuova collana esclusivamente in ebook di Einaudi Stile Libero. Curata da Beniamino Vignola, raccoglierà storie vere, forti, a volte crude, in testi agili, svelti: cronache, reportage, biografie, atti processuali, racconti, romanzi brevi che non superano le 100 pagine. Opere spesso frutto di ricerche negli archivi o invenzioni d'autore che giocano tra il vero autentico pulp storico e la memorialistica a volte morbosa.

I primi tre titoli, in uscita il 29 marzo su tutti gli store online, sono: 'Tipi criminali' di Havelock Ellis, 'Il dottore, sua moglie e l'orologio' dell'americana Anna Katharine Green dove a indagare sul delitto di un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stanza è Violet Strange, la prima donna detective nella storia del mystery e 'Rapina all'American Express' di Eddie Guerin che di mestiere faceva il ladro e non lo scrittore.

Diversissimi tra loro, i testi spaziano dal racconto della Green che rese popolare il genere poliziesco con un decennio di anticipo su Conan Doyle e diventò un modello per molti scrittori, al compendio di Ellis, che ci offre una testimonianza ricca e dettagliata dei principali risultati dell'antropologia criminale, fino al resoconto autobiografico di Guerin su una sensazionale rapina all'American Express nei primi anni del Novecento.

Ogni tre mesi usciranno tre nuovi titoli. Tra i prossimi: i testi di Chas Siringo, Allan Pinkerton, Harry Houdini e un inedito racconto che ricostruirà la storia di Mastro Titta, il boia di Roma. (ANSA).