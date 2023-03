Morto Picchioni, per anni guida del Salone del Libro

E' morto Rolando Picchioni, per diciotto anni anni alla guida del Salone del Libro di Torino.

Aveva 86 anni. E' stato un uomo di spicco della politica e della cultura torinesi e nazionali.

Il suo curriculum è lunghissimo: ha diretto il programma culturale di Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma 2006-2007, ha realizzato gli Stati Generali della Cultura del Piemonte, è stato presidente del Teatro Stabile. In politica ha iniziato la carriera con la Democrazia Cristiana: è stato deputato dal 1972 al 1983, sottosegretario ai Beni culturali nei due governi Cossiga e nel governo Forlani, dal 1979 al 1981, presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 1995 al 1998.

L'impegno politico s'interseca dal 1999 con il Salone del Libro: prima segretario generale della Fondazione per il libro, la musica e la cultura, poi presidente dal 2005. Il suo nome è tra quello dei 19 imputati del processo in corso a Torino per le presunte irregolarità nella vecchia gestione del Salone del libro. "Mi difenderò - aveva scritto in una lettera aperta a gennaio 2019 a proposito dell'inchiesta - per ogni scatola di cioccolatini, che pure è un omaggio caratteristico della nostra città, per avere utilizzato ogni risorsa mia e della Fondazione per superare diffidenze, pregiudizi e ostacoli, mi difenderò per aver accolto i nostri ospiti con un'ospitalità degna della tradizione torinese, ma l'importante è che Torino sia stata e rimanga per tutti la 'Città del Libro'".

Assolto solo l'anno scorso dall'accusa di peculato, Picchioni ha affrontato una serie di processi che ancora non si era esaurita. "Rimane una nuvola nera perché non ha avuto la magra soddisfazione di vedersi prosciolto" dice Ernesto Ferrero, per anni suo braccio destro.

Esprimono cordoglio le istituzioni. "E' stato protagonista della politica e della cultura torinese e nazionale. Era persona di grande cultura", dice il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

"Ho appreso con dispiacere della scomparsa di Rolando Picchioni, uomo a lungo impegnato nell'attività politica e culturale del Piemonte e di Torino. Alla famiglia le più sentite condoglianze" afferma il governatore Alberto Cirio. Lo ricorda il Salone del Libro di Torino: "La scomparsa di Rolando Picchioni lascia un enorme vuoto e una profonda tristezza all'interno di tutto il gruppo di lavoro del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Con commozione e riconoscenza ci stringiamo alla sua memoria, che ci sarà di stimolo per continuare il nostro lavoro".