L'Arte nelle istituzioni nel libro di Tiziana Ferrari

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - 'Opere ritrovate nei palazzi del potere' è il sottotitolo - che spiega in poche parole l'intenzione dello scritto - del libro 'L'arte nelle istituzioni' della critica dell'arte e giornalista Tiziana Ferrari, un saggio dal rigore scientifico ma dal tratto narrativo che introduce dentro un mondo di sorprese e misteri su tante opere e capolavori ritenuti talvolta anche clandestini.

Il volume - edito da Skira (183 pp, 25 euro) - i cui proventi finanzieranno la ricerca, è stato presentato in serata alla Pinacoteca di Brera a Milano. Ferrari è stata consulente del presidente del Senato della XVI legislatura con un incarico che l'ha portata ad essere la prima curatrice d'arte della camera alta del Parlamento italiano, occupandosi in particolare della valorizzazione e comunicazione a livello internazionale della quadreria dei Palazzi. Si è occupata anche del censimento e aggiornamento dei dipinti presenti in Senato.

Questa importante esperienza professionale ha dato l'imprinting al libro che porta il lettore nei meandri del potere in cui l'arte deve fare i conti con la burocrazia e talvolta la noncuranza, ma dove comunque alla fine la bellezza e la cultura emergono sempre. Insomma uno spaccato dell'arte celato al grande pubblico trova la sua valorizzazione. (ANSA).