A Pistoia la mostra 'Altan, Cipputi e la Pimpa'

(ANSA) - PISTOIA, 23 MAR - Il sentimento umano e paterno di Armando per la cagnolina Pimpa, alla scoperta del mondo; la sagacia e il disincanto del metalmeccanico Cipputi, di fronte alle trasformazioni sociali; l'ironia di Ugo, Luisa, marito apatico e moglie amareggiata, alle prese con le piccole grandi cose della vita quotidiana. Sono personaggi che il pubblico ama da oltre cinquant'anni e che sono protagonisti di 'Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com'è... e come dovrebbe essere', mostra a cura di Luca Raffaelli in collaborazione con Kika Altan, promossa da Pistoia Musei e Fondazione Caript, ospitata a Palazzo Buontalenti di Pistoia dal 25 marzo al 30 luglio.

La mostra è rivolta sia ai bambini che agli adulti. "I miei personaggi per i bambini - afferma Francesco Tullio Altan, da tutti conosciuto come Altan - vivono in un mondo, che sarebbe molto bello che fosse anche il nostro, ma non lo è; e l'altro (quello degli adulti, ndr), come sappiamo bene, non è un mondo di cui vantarsi granché".

"L'esposizione, curata da Luca Raffaelli - spiega la direttrice di Pistoia Musei, Monica Preti - vuole sottolineare le due anime di Altan: l'osservatore critico del proprio tempo e il poeta di storie per i bambini". "Come è abitudine di Pistoia Musei, il braccio operativo di Fondazione Caript nel settore della cultura - sottolinea il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri -, è proposto un allestimento estremamente curato e suggestivo, con tante opere che divertono e che, allo stesso tempo, sempre divertendo, offrono anche spunti di riflessione attraverso il linguaggio della satira, che vede in Altan senza dubbio un'eccellenza assoluta nel panorama nazionale". "Il messaggio - osserva il curatore Raffaelli - è che il mondo dovrebbe essere un mondo di accoglienza, un mondo in cui si ascolta l'altro con interesse, in cui non si fa vincere il proprio ego, ed è il mondo della Pimpa, il mondo di Kamillo Kromo, il mondo bambino di Altan. Il mondo com'è, purtroppo è il mondo al contrario". (ANSA).