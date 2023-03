Maggio dei Libri, dal 22 marzo apre banca dati 13/ma edizione

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - 'Se leggi sei forte!': è il tema a cui si ispira la tredicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che torna dal 23 aprile al 31 maggio 2023.

L'adesione a Il Maggio dei Libri è semplicissima: per partecipare basta collegarsi all'indirizzo https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/registrazione e inserire la propria iniziativa completando la procedura con descrizioni accattivanti e sintetiche corredate, se disponibile, da un'immagine o locandina. Si parte il 22 marzo, giorno di apertura ufficiale della banca dati, cuore pulsante della campagna.

Nell'immagine di questa edizione, realizzata dall'illustratrice Cristina Sosio, in collaborazione con Romics, una figura femminile in armatura, deposti spada e scudo, si immerge nella lettura, divenendo così simbolo di vera forza.

Un microcosmo incantato, in continuità con l'iniziativa 'Libriamoci' dello scorso novembre, fatto di storie, cui accedere organizzando iniziative in presenza e in digitale da svolgere tra il 23 aprile - Giornata mondale Unesco del libro e del diritto d'autore - e il 31 maggio, liberamente ispirati oppure prendendo spunto dai tre filoni tematici suggeriti. I temi sono: "La forza delle parole", dedicato all'uso delle parole per spiegare e plasmare il mondo e quindi alle letture sui temi di attualità, ambientali, politici e sociali; "I libri, quelli forti…", dove troviamo le grandi opere che lasciano il segno, quelle in cui ci riconosciamo e al tempo stesso scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi e "Forti con le rime" per dar voce alla poesia, classica e contemporanea, quale strumento potentissimo di espressione e seduzione. Tre differenti approcci e altrettante bibliografie, presto disponibili e ricche di suggestioni, ciascuna divisa per genere e fascia d'età.

La vita digitale de Il Maggio dei Libri continua anche sui social ufficiali (@ilmaggiodeilibri su Facebook e Instagram, @maggiodeilibri su Twitter), attraverso il Social Feed sull'homepage del sito, aggiornato in tempo reale, e tramite l'hashtag #ilMaggioDeiLibri, da utilizzare al momento di condividere su social network, blog e siti la propria iniziativa grazie al link diretto generato al momento della convalida dell'attività. Inoltre, sono disponibili per tutti i soggetti coinvolti i materiali grafici da scaricare e personalizzare per promuovere il proprio programma di eventi.

Il Maggio dei Libri è un'iniziativa del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Numerose le collaborazioni in corso di definizione. (ANSA).