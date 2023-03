Dal Friuli all'Ucraina una copia della Bibbia di Gutenberg

(ANSA) - UDINE, 13 MAR - Lo Scriptorium Foroiuliense, Scuola Italiana Amanuensi fondata nel 2012 e che ha sede a San Daniele del Friuli (Udine), riprodurrà 5 copie del primo libro stampato in Europa con la tecnica dei caratteri mobili, la Bibbia a 42 linee di Johannes Gutenberg. Le copie saranno poi donate a istituzioni italiane ed europee, tra cui il Museo del Libro e della Stampa di Kiev; una rimarrà in Friuli. Lo rende noto lo Scriptorium Foroiuliense.

"Realizzeremo cinque copie dello storico volume, a partire dai file digitalizzati messi a disposizione dalla Bodleian Library di Oxford", istituzione che possiede una delle sole 22 Bibbie originali complete esistenti al mondo, ha spiegato il presidente dello Scriptorium Foroiuliense Roberto Giurano.

L'iniziativa avrà fondamenta nel passato e nel presente, in tecnologie avanzate e antiche allo stesso tempo. Saranno infatti utilizzate sia tecniche moderne, che permettono di avere copie estremamente simili all'originale, sia tecniche antiche di produzione della carta e legatura, di cui la Scuola è fedele custode. In questo modo, gli studiosi avranno modo di consultare volumi fedeli all'originale in ogni dettaglio, del tutto simili alla Bobbia di Gutenberg. Volumi che, una volta completati, saranno consegnati a importanti istituzioni in Europa, mentre una copia rimarrà in Friuli. Sono infatti in corso di formalizzazione gli iter di donazione a prestigiose istituzioni italiane ed europee come la Biblioteca del Senato, la Casa della Cultura del Parlamento Europeo, la Biblioteca Nazionale di Spagna a Madrid e soprattutto il Museo del Libro e della Stampa di Kiev, ha reso noto la Scuola. E proprio la Bibbia di Gutenberg potrebbe inviare un messaggio di pace e fratellanza.

"La cosa più bella sarebbe avere anche degli interventi istituzionali dai Paesi coinvolti: in particolare, ci siamo attivati per chiedere una prefazione alla premier italiana Giorgia Meloni e, attraverso i canali diplomatici, anche al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Speriamo che accolgano la nostra proposta, per dare ancora più forza al messaggio universale, di cultura ma anche di pace e fratellanza, che il nostro progetto porta con sé", ha aggiunto Giurano.

Nel progetto dello Scriptorium sono coinvolte una cinquantina di persone e i lavori dureranno circa un semestre, a partire da questo mese. La presentazione ufficiale è in programma il 13 settembre, a Montecitorio. (ANSA).