Cortona celebra fumetto umoristico e centenario Jacovitti

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Un nuovo festival, dedicato al fumetto umoristico e ai 100 anni dalla nascita di Jacovitti. E' Cortona comics, in programma dal 27 maggio al 4 giugno nella cittadina in provincia di Arezzo con mostre, incontri, performance e spettacoli e il premio Jac d'Oro assegnati a Giorgio Cavazzano, ospite d'onore dell'evento. Per nove giorni Cortona ospiterà disegnatori, autori e aspiranti fumettisti da tutta Italia. Il festival nasce insieme alle due mascotte, Cittino e Piuma, realizzate per l'occasione da Umberto Sacchelli.

Il primo dei due fine settimana della rassegna sarà caratterizzato anche da altri ospiti della tradizione fumettistica italiana, spaziando dalle produzioni dedicate ai più giovani, fino alla satira politica, tutti con nomi di eccellenza che saranno svelati già nei prossimi giorni. Nel weekend del 2 giugno ci sarà poi un focus sui supereroi. Come rappresentante principale di questo mondo, un duo d'eccezione: i cortonesi Doc Maria Laura Sanapo e Marco Santucci. La coppia, affermano gli organizzatori, "farà da apripista ad altri grandi nomi di autori italiani che si sono affermati negli Usa, ospiti della manifestazione".

"Per Cortona una ulteriore sfida che apre il nostro territorio a una nuova platea di pubblico - dichiara il sindaco Luciano Meoni -, ringrazio Cortona Sviluppo e gli organizzatori, crediamo che questa manifestazione potrà dare un contributo importante all'offerta culturale della città, con iniziative e ramificazioni che potranno riguardare anche Camucia. Vogliamo riqualificare il nostro centro, non solo dal punto di vista urbano, ma anche con eventi come questo". (ANSA).