Musei Reali Torino, volume Donne nelle Miniature per l'8 marzo

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - I Musei Reali di Torino celebrano l'8 marzo presentando un piccolo volume su 'Donne celebri nel Gabinetto delle Miniature di Palazzo Reale', frutto di uno studio finanziato dal Rotary al quale hanno lavorato la curatrice delle collezioni dei Musei Reali Lorenza Santa e Gelsomina Spione dell'Università di Torino, con sei studenti di storia dell'arte.

Al centro del lavoro, i ritratti femminili conservati nel Gabinetto delle Miniature dell'appartamento della regina Maria Teresa, ambiente leggiadro rivestito di specchi nei quali è incastonata una collezione di 232 minuscoli dipinti, alcuni dei quali poco più grandi di una moneta.

Il Gabinetto delle Miniature, locale molto privato di passaggio fra la camera da letto della regina e il locale per la sua toilette, non è incluso nel percorso di visita di Palazzo Reale, ma per l'occasione sarà aperto al pubblico dal 14 marzo al 6 aprile con visite accompagnate comprese nel biglietto dei Musei Reali.

Il volumetto, che presenta 99 immagini femminili, è in vendita nello Shop dei Musei Reali: parte del ricavato sarà devoluto al Telefono Rosa di Torino. (ANSA).