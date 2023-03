8 marzo: da Sofonisba ad Accardi, Dandini racconta le artiste

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Oggi sono tante le donne affermate e rinomate nel mondo dell'arte. Eppure, quando ci troviamo a visitare una galleria d'arte o un museo, le opere esposte firmate da donne sono pochissime. Questo perché nella storia, come nell'arte, le donne hanno dovuto lottare contro i pregiudizi in ogni campo. Si chiama "Ritratti d'artiste" ed esce oggi in occasione dell'8 marzo, una nuova serie podcast di otto episodi: è un viaggio nella storia dell'arte attraverso otto ritratti di artiste, raccontatae da Serena Dandini. Prodotta da Chora Media per la direzione Musei del ministero della Cultura, scritta da Michela Guberti, Francesca Borghetti e Francesca Abruzzese, la raccolta si trova su tutte le piattaforme gratuite di podcast e su choramedia.com. "Ritratti d'artiste" invita a cambiare prospettiva sul mondo dell'arte in cui le donne non sono state solo muse e modelle, sono state pittrici, scultrici, performer: alcune molto note, altre poco conosciute o addirittura dimenticate. Tutte accomunate da un talento eccezionale e determinate a non piegarsi alle regole imposte dalla società della loro epoca. Otto donne che hanno guardato il mondo con occhi liberi. Nelle otto puntate emergono i ritratti di Sofonisba Anguissola, Plautilla Bricci, Ginevra Cantofoli, Rosalba Carriera, Adriana Bisi Fabbri, Maria Lai, Carla Accardi, Ketty La Rocca. (ANSA).