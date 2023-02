A Fulvio Abbate l'Ordine delle arti e delle lettere

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "L'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, mi ha appena comunicato la mia nomina a Officier de l'Ordre des Arts et des lettres" annuncia su twitter lo scrittore Fulvio Abbate. L'onorificenza istituita nel 1957 da André Malraux è un riconoscimento che premia "persone che si sono distinte per la loro creazione in campo artistico o letterario o per il contributo che hanno dato all'influenza delle arti e delle lettere in Francia e nel mondo". (ANSA).