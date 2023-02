'Una lettura tra le nuvole', al via seconda edizione

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Riflettori accesi sui talenti del fumetto: dopo il successo della prima edizione, torna il concorso 'Una lettura tra le nuvole' promosso da Passaggi Festival (a Fano dal 21 al 25 giugno), in collaborazione con 'La Lettura', che premierà lo short graphic novel più meritevole. Il concorso, gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età, è riservato a fumetti inediti di non-fiction, opere che raccontano fatti reali con lo stile del romanzo grafico, in lingua italiana. Per partecipare, occorre inviare la propria candidatura entro il 16 aprile all'indirizzo premio.passaggifralenuvole@gmail.com. In palio c'è la possibilità di vedere le proprie tavole pubblicate sulle pagine de 'La Lettura'. Il vincitore, inoltre, che sarà premiato a Fano durante le giornate del Festival, si aggiudicherà anche un riconoscimento in denaro pari a ottocento euro e l'abbonamento per un anno all'app de La Lettura. L'opera vincitrice, infine, insieme a una selezione delle migliori graphic-novel in concorso, sarà in mostra a Fano nell'ambito di 'Passaggi fra le Nuvole', la rassegna libraria che Passaggi Festival dedica al mondo delle graphic novel e che ha ospitato, tra gli altri, Vittorio Giardino, Davide Reviati, Manuele Fior, Sara Colaone, Zuzu ed Elisa Menini. A valutare i lavori in concorso sarà una giuria di esperti presieduta quest'anno da Rita Petruccioli, tra le più apprezzate fumettiste e illustratrici italiane i cui lavori, pubblicati in Italia e all'estero, spaziano tra magazine, advertising, libri per bambini e fumetti. La giuria sarà composta da Marco Del Corona, vice caporedattore de La Lettura, Giovanni Di Bari, curatore della rassegna del festival "Passaggi fra le Nuvole" e dai critici di fumetti Alessio Trabacchini e Virginia Tonfoni. Spiega Di Bari: "Dopo il successo dello scorso anno, ripartiamo con entusiasmo e con buonissime speranze. Il concorso è rivolto a tutti, professionisti e appassionati, con l'auspicio che possa costituire un veicolo di promozione per chi ha talento e magari non ha ancora trovato l'occasione giusta per poterlo dimostrare". Le tavole in formato pdf o jpg dovranno essere corredate di dati anagrafici e curriculum vitae. È possibile scaricare Il bando di concorso con tutte le informazioni al link: www.passaggifestival.it/bando-concorso-graphic-novel-2023/ (ANSA).