A un anno da guerra incontri per la pace del Gruppo Feltrinelli

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Incontri con gli autori, installazioni artistiche, proposte bibliografiche e contenuti inediti per dare alla pace una possibilità vera, concreta, dovuta ricordando le parole di John Lennon del 1969 "All we are saying is give peace a chance". E' il programma di iniziative e approfondimenti aperto a tutti proposto dal Gruppo Feltrinelli e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a un anno esatto dallo scoppio della guerra in Ucraina e in un momento in cui il conflitto non pare essere destinato ad una rapida conclusione. La cultura "come antidoto all'inaridimento e come apertura verso una strada reale di pace" viene sottolineato in una nota.

Partendo dalle voci degli autori, il 22 febbraio, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ospiterà la presentazione del libro di Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa uccisa nel 2006: "Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja" (Rizzoli). Ci saranno poi, il 23 febbraio, un incontro, moderato da Andrea Ruggeri, con Guido Crainz e Giulia Lami, che parleranno dei loro libri "L'Ucraina in 100 date: Dalla Rus' di Kyïv ai nostri giorni" (Della Porta) e "Ombre d'Europa. Nazionalismi, memorie, usi politici della storia"(Donzelli). I due appuntamenti fanno parte del percorso di approfondimento "Speciale Calendario civile a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina - 24 febbraio", disponibile sul sito fondazionefeltrinelli.it.

Nella Feltrinelli di viale Pasubio, a Milano, inoltre, a dare evidenza all'orrore della guerra sarà dal 18 febbraio un'installazione dal nome "1 YEAR OF WAR, un'offesa all'Umanità tutta", realizzata dagli artisti Simona e Lorenzo Perrone: una pila di libri bianchi realizzati in gesso e macchiati di rosso, come feriti a morte.

Su tutto il territorio nazionale, invece, Librerie Feltrinelli propone un palinsesto di incontri per indagare la violenza del conflitto russo-ucraino. Numerose le città coinvolte, da Milano a Roma, passando per Bologna, Firenze, Genova, Verona, Torino, Palermo e Parma. Tra i protagonisti, il giornalista e geopolitico Luca Steinmann, nella presentazione del nuovo numero della rivista Limes "Un anno dopo", Federico Varese in dialogo con Mario Calabresi, con la presentazione di "La Russia in quattro criminali" (Einaudi), e poi Francesco Strazzari, Riccardo Mauroner e altri.

Dal 13 febbraio, in tutte le Librerie Feltrinelli sarà disponibile una proposta bibliografica realizzata anche con il contributo di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, che comprende titoli di narrativa di guerra, dai più classici ai più contemporanei, e reportage di oggi e di ieri che illustrano i conflitti del mondo. Testimonianze di chi la guerra l'ha vissuta e dei nuovi rappresentanti dell'espressione letteraria dell'esperienza della guerra, da Gino Strada - con la sua opera postuma "Una persona alla volta" - a Paolo Rumiz, Lucio Caracciolo e molti altri. Tutti i circa 180 titoli saranno proposti anche su lafeltrinelli.it e sul magazine "Maremosso", che svilupperà uno speciale dedicato con interviste, tavole, illustrazioni e approfondimenti.

Ai temi del conflitto è dedicato anche Conflitti, il sesto numero della rivista trimestrale "Sotto il Vulcano" (Giangiacomo Feltrinelli Editore) in uscita il 28 febbraio. La parte monografica, curata in questo numero da Francesca Mannocchi, propone reportage, interviste, riflessioni personali e analisi sociali di numerosi autori fra cui Ece Temelkuran, Janine di Giovanni, Massimo Recalcati e Rosella Postorino. Inoltre, su laF- Feltrinelli Collection, presente sulla piattaforma MymoviesOne, saranno disponibili tre documentari sulle conseguenze distruttive della guerra: "Tim Hetherington: dalla linea del fronte" , "Pussy Riot" e "The Square - Dentro la Rivoluzione". E Feltrinelli Education curerà la realizzazione del Corso Live "Fare la storia: il passato in classe" con il supporto dello storico e docente Francesco Filippi. (ANSA).