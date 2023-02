'I miei giorni con Benedetto XVI', diario di Don Alfred Xuereb

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - ALFRED XUEREB, I MIEI GIORNI CON BENEDETTO XVI (EDIZIONI SAN PAOLO, PP. 370, EURO 35,00). Don Alfred Xuereb, oggi arcivescovo, condivide in un diario i suoi ricordi personali, emotivamente intensi, dei cinque anni e mezzo, dall'11 settembre 2007 al 15 marzo 2013, in cui è stato "secondo" segretario personale di Benedetto XVI. Persona molto discreta, ha fatto parte della cosiddetta "famiglia pontificia", accompagnando il Papa soprattutto nei contesti della sua vita quotidiana meno noti al grande pubblico, che ora racconta nel libro 'I miei giorni con Benedetto XVI' pubblicato da Edizioni San Paolo.

Le Messe del mattino celebrate da Papa Benedetto nella cappella del Palazzo Apostolico, talvolta arricchite da bellissime omelie; le passeggiate nei Giardini Vaticani e in quelli di Castel Gandolfo, i viaggi all'estero, le grandi celebrazioni, i momenti della preghiera e del riposo, gli incontri con Monsignor Georg, l'amatissimo fratello, il clima della vigilia natalizia, con i canti e i ricordi d'infanzia di Papa Benedetto, l'amore per gli animali. Nel volume non mancano le pagine in cui don Alfred Xuereb esprime la sua partecipazione ai momenti difficili, di travaglio e di sofferenza. Discreti i cenni al diminuire delle forze del Papa e ricche di grande e contenuta emozione le pagine sulla rinuncia al Pontificato.

Nato a Gozo (Malta) il 14 ottobre 1958, don Xuereb è stato ordinato presbitero il 26 maggio 1984 per la medesima diocesi.

Ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Spiritualità presso il Pontificio Istituto "Teresianum". Nominato Prelato d'onore di Sua Santità nel 2003, ha adempiuto l'ufficio di Prelato di Anticamera Pontificia fino al 2007. E' stato in servizio nella Segreteria Particolare di Papa Benedetto XVI fino al 15 marzo 2013.

In quello stesso mese, Papa Francesco lo ha scelto come suo Segretario particolare, affidandogli anche l'incarico di Delegato per le Commissioni riferenti di studio e di indirizzo sull'organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (Cosea) e sull'Istituto per le Opere di Religione (Crior). Il 3 marzo 2014 è stato nominato Prelato Segretario Generale della Segreteria per l'Economia. Il 26 febbraio 2018, Papa Francesco l'ha nominato Nunzio Apostolico in Corea e in Mongolia e l'ha consacrato vescovo il 19 marzo 2018 dandogli la sede titolare di Amantea con dignità di arcivescovo.

