Centenario Jacovitti, concorso per papà vignettisti italiani

Un concorso per gli studenti delle scuole locali dedicato al fumettista originario di Termoli Benito Jacovitti, nato il 5 marzo del 1923. L'iniziativa intitolata: "JacoviTTi Amo" è del gruppo folkloristico marinaro "A Paranze" in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Termoli. Un omaggio ad uno dei più grandi artisti italiani che ha segnato la storia con i suoi disegni e le sue vignette divenute famose in tutto il mondo. Il concorso per il centenario ha preso il via il 28 gennaio scorso e si chiuderà con la consegna degli elaborati il prossimo 28 febbraio.

L'iniziativa è destinata a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della città. Successivamente, dal 9 all'11 marzo sarà allestita una mostra con tutti gli elaborati in concorso al Castello Svevo. Tre le categorie della manifestazione: la prima destinata ai bambini della primaria dal titolo "Copiare….non è peccato" che prevede la presentazione di un disegno ispirato al fumettista termolese; la seconda categoria per la secondaria di primo grado si intitola: "In una vignetta la politica italiana" e la terza per i ragazzi delle superiori dal tema "Ho incontrato Jacovitti…cento anni dopo", che prevede la realizzazione di un disegno con i personaggi di Jacovitti". La mostra e il concorso fotografico saranno inseriti all'interno di un programma di eventi organizzati dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con gli istituti scolastici e le associazioni del territorio. A completare l'evento, una serie di iniziative collegate per ricordare il centenario della nascita di Benito Jacovitti e i suoi personaggi più famosi tra i quali Cocco Bill.

