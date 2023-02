Carlo III, Enrica Roddolo racconta il cuore e il dovere del re

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - ENRICA RODDOLO, 'CARLO III. IL CUORE E IL DOVERE DEL RE' (CAIRO, PP 288, EURO 18.00). Re Carlo III, un sovrano partito in salita e non solo per le bordate del figlio cadetto. Un'infanzia solitaria, un'educazione spartana a Gordonstoun, il rapporto complesso con papà Filippo che diceva "lui è un romantico", quasi a marcare la distanza. Poi il matrimonio con Diana, e la tragedia dell'incidente costato la vita alla "principessa dei cuori", madre di William e Harry, ai quali Carlo ha fatto da padre e madre dietro le quinte, ma sempre presente. Racconta il sovrano privato e il monarca pubblico, con testimonianze di prima mano e molte interviste esclusive, la biografia pubblicata da Cairo, 'Carlo III. Il cuore e il dovere del re" di Enrica Roddolo, firma del Corriere della Sera e storica dei Windsor, autrice della prima biografia italiana del principe Filippo e anche di una biografia di grande successo della regina Elisabetta.

Nel 2018 l'attuale sovrano britannico, che sarà incoronato il 6 maggio all'abbazia di Westminster a Londra, ha accompagnato all'altare Meghan. Due anni dopo i duchi si Sussex sono usciti dalla Firm dei Windsor, è stato rimesso tutto in discussione, con il j'accuse di Harry e Meghan nella serie Netflix e le interviste televisive del principe a gennaio 2023 che hanno raccontato al mondo debolezze umane e antipatie, rotture e feroci litigi reali dentro le dorate mura di Buckingham Palace.

Ma re Carlo, racconta la biografia, è deciso a ricucire il rapporto con Harry per esaudire l'ultimo desiderio di Her Majesty: riunire la famiglia, nonostante le fratture e gli scandali. Al suo fianco, Queen Camilla. Un passo indietro come Filippo, ma importante per Carlo quanto il duca di Edimburgo per Elisabetta. E i nuovi principi di Galles, William e Kate.

Un viaggio inchiesta a tutto tondo che mette sotto la lente l'intera famiglia reale britannica. Senza dimenticare i segreti dell'incoronazione e la sfida del cambiamento a cui il re è chiamato che, nel tempo, diranno se Carlo III è riuscito nell'impresa, attesa e preparata a lungo, di rivelarsi un grande sovrano. Ovvero se Carlo III entrerà nei libri di storia come il protagonista di una nuova "Età Carolingia", "anche se il Regno Unito ho la sensazione non abbia ancora del tutto idea di come trarre i maggiori benefici dalla figura del nuovo re" scrive nella prefazione Daniel Franklin. (ANSA).