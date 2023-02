Archistar Renzo Piano dona sala multimediale a biblioteca Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - "Considerato il legame affettivo che lega l'architetto Renzo Piano al territorio e alla popolazione del Ponente genovese e in particolare alla località Voltri, accettiamo la donazione di materiale informatico da parte della Renzo Piano Building Workshop per dotare la biblioteca 'Rosanna Benzi' delle attrezzature per realizzare una sala multimediale da mettere a disposizione del pubblico per ricerche, conferenze e laboratori". È questa la motivazione della delibera adottata dalla giunta del Municipio VII Ponente che va oltre il consueto linguaggio burocratico della pubblica amministrazione, per ribadire che con la donazione il Municipio "vuole rafforzare il rapporto" che lo lega all'illustre architetto e senatore e vita, originario del ponente cittadino di Genova. La donazione ha un valore di mille euro, considerata tecnicamente dagli uffici pubblici di "modico valore", ma il presidente del Municipo VII Ponente di Genova nella motivazione che dà via libera al potenziamento della biblioteca ha voluto sottolineare il legame con il ponente genovese dell'archistar famosa in tutto il mondo. Un progettista di fama internazionale che non hai mai dimenticato le sue radici genovesi. (ANSA).