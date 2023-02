Michelle Obama lancia podcast basato sul tour del suo libro

(ANSA) - NEW YORK, 02 FEB - Il tour di successo per il suo ultimo libro 'La luce che è in noi' ispira Michelle Obama per un altro progetto. Si tratta di un podcast, 'Michelle Obama: The Light Podcast', che sarà lanciato il prossimo 7 marzo ed è appunto basato sulle esperienze delle diverse tappe in giro per gli Stati Uniti e che hanno visto protagoniste anche tante celebrità, tra cui Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Tyler Perry, David Letterman.

"Anche se solo poche migliaia di persone sono riuscite a partecipare dal vivo a questi eventi - ha detto la piattaforma Audible in un comunicato - queste importanti conversazioni possono essere ora ascoltate ovunque".

Il podcast è composto di otto episodi in cui, tra le altre cose, l'ex First Lady e i suoi amici convivono storie personali.

'La luce che è in noi' (The Light We Carry) è uscito lo scorso 15 novembre e il tour è partito la stessa sera. La prima tappa è stata Washington D.C. con ospite la DeGeneres. (ANSA).