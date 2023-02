'1001 Quiz sulla musica' in un volume di Aldo Carioli

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - ALDO CARIOLI, 1001 QUIZ SULLA MUSICA (NEWTON COMPTON, PP 480, EURO 14,90). Chi ha vinto più festival di Sanremo? Quale cantante è stata definita 'regina della disco music'? Dove è nata la musica trap? Sono alcune delle domande a cui invita a rispondere il volume "1001 Quiz sulla musica" di Aldo Carioli che arriva in libreria per Newton Compton in vista del Festival di Sanremo 2023. Il libro è composto nella prima parte da una serie di domande-quiz e nella seconda parte dalle soluzioni che diventano anche un racconto con tanti aneddoti. E' un viaggio divulgativo e divertente nel mondo della musica con storie, curiosità, nomi, dischi, personaggi, sinfonie e canzoni, dai madrigali di Monteverdi alle canzoni di Sanremo, da Mozart alle groupie degli anni Sessanta.

"Nella settimana di Sanremo, con questo libro tutti potremo mettere alla prova le nostre conoscenze musicali, apprendere e divertirci giocando con amici e familiari" afferma l'editore Raffaello Avanzini.

Pensato per chi ama mettere alla prova la memoria, il libro ripercorre la storia della musica dalla classica al rock, dai grandi del jazz all'evoluzione dei suoni nel corso dei secoli, dalle star dell'opera lirica ai tormentoni estivi: ogni domanda ha quattro opzioni di risposta ed è l'occasione perfetta per scoprire tante curiosità.

Carioli si occupa da oltre vent'anni di editoria nel settore della divulgazione ed educational, come giornalista professionista, editor e autore. È laureato in Lingua e letteratura russa e diplomato in flauto traverso. E' stato fino al 2017 caporedattore centrale di "Focus Storia" (Mondadori Scienza), con cui ancora collabora come autore. (ANSA).