Sanremo, libro fumetti Disney con storie su Festival e musica

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Le Più Belle Storie da Festival", un volume a fumetti Disney da collezionare, con 11 tra le più divertenti e famose storie dedicate alla kermesse sanremese e alla musica in generale, arriva in libreria per Giunti Editore in occasione della 73/a edizione del Festival di Sanremo.

Tra le tre storie dedicate al Festival due vedono protagonista Vincenzo Paperica-Mollica. In "Paperica e il Festival della canzone stonata" (2000), con testo di Vincenzo Mollica e disegni di Giorgio Cavazzano, troviamo Paperica, l'alter ego di Mollica, impegnato a salvare il Festival di Sanremo disertato da tutti gli artisti. Tra i personaggi paperizzati c'è Fabio Fazio, alias Paper Sfizio e si vede il Teatro Aristar.

Mentre in "Paperica & Paperino in missione Festival" (2003), con testo di Tito Faraci e disegni di Giorgio Cavazzano, Vincenzo Paperica insieme a Paperino deve accompagnare a Sanremo il rapper Rapperduck, allergico alle attenzioni del pubblico, ai fotografi e ai fiori. In questa storia si possono riconoscere Ligabue, Madonna, Renato Zero, Vasco e Pippo Baudo.

Le altre storie sono un omaggio al mondo musicale e a tutti i generi, dalla musica classica con la celebrazione di Verdi in "Topolino e il codice armonico", al rap con "La Banda Bassotti e il rap del rapinatore" ai quiz musicali televisivi con Paperino, Gastone e la sfida musicale dove sono alle prese con le prove di un quiz musicale televisivo. Il volume, in libreria a 9,90 euro, comprende tra l'altro anche le storie di "Topolino e il codice armonico" (2021), "Zio Paperone, Rockerduck e i disastri musicali" (2001) e "Disco…Paper" (1983). (ANSA).