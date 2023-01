Libri, 'Fabbricante di lacrime' il più venduto nel 2022

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Questi i dieci titoli più venduti nel 2022, secondo i dati presentati da Aie in collaborazione con Nielsen-BookScan alla giornata conclusiva, il 27 gennaio a Venezia, del XL Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

Nella top ten: "Fabbricante di Lacrime", E. Doom, Magazzini Salani (maggio 2021); "Il caso Alaska Sanders", J. Dicker, La Nave di Teseo (maggio 2022); " It ends with us", C. Hoover, Sperling & Kupfer (marzo 2022); "Violeta", I. Allende, Feltrinelli (febbraio 2022);" Rancore", G. Carofiglio, Mondadori (marzo 2022); "La canzone di Achille", M. Miller, Marsilio (gennaio 2019); "Le ossa parlano", A. Manzini, Sellerio (gennaio 2022); "Mussolini il capobanda," A. Cazzullo, Mondadori (settembre 2022); "Il rosmarino non capisce l'inverno", M. Bussola, Einaudi (giugno 2022) e "Finché il caffè è caldo", T. Kawaguchi, Garzanti (marzo 2020). (ANSA).