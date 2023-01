Premio Bagutta 2023 a Marco Missiroli per 'Avere tutto'

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' Marco Missiroli con 'Avere tutto' (Einaudi) il vincitore del Premio Bagutta 2023 che, come da tradizione inaugura la stagione dei riconoscimenti letterari. La giuria, presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti, con segretario Andrea Kerbaker, è composta da Marco Amerighi, Rosellina Archinto, Eva Cantarella, Elio Franzini, Umberto Galimberti, Davide Mosca, Elena Pontiggia, Enzo Restagno, Mario Santagostini, Roberta Scorranese, Alessandra Tedesco, Valeria Vantaggi e Orio Vergani. Come di consueto, il premio verrà assegnato il 29 gennaio alle 20.00, nella sede di via De Grassi a Milano, messa a disposizione da Francesco Micheli, storico sostenitore del premio.

"Nelle pagine di Missiroli la morte e la minaccia della rovina per il gioco - combinati in un fraseggio conciso, che da sempre rappresenta la chiave stilistica dell'autore - procedono così in simbiosi, in un romanzo che alla giuria è parso coraggioso e convincente" spiega la motivazione al riconoscimento. Il premio per l'opera prima è andato invece al trentatreenne Andrea De Spirt, autore di "Ogni creatura è un'isola", edito dal Saggiatore. Un romanzo in 500 paragrafi, a volte brevi o brevissimi, in cui si racconta di un giovane alla ricerca di tracce del fratello, misteriosamente scomparso su un'isola. La giuria "ha apprezzato in particolare la forma, non priva di una certa tendenza alla sperimentazione, senza però essere mai troppo spericolata". (ANSA).