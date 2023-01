Torna Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali

Letture, rappresentazioni teatrali e mostre: sono alcune delle attività promosse dalle Pro Loco d'Italia in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si celebra, come ogni anno, il 17 gennaio. In programma, anche vignette, poesie, esibizioni in costumi tipici e numerose attività promosse dalle istituzioni scolastiche. La Giornata è espletata in piena armonia con le direttive dell'Unesco presso cui l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia è accreditata dal 2012, nell'ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

L'iniziativa è stata istituita nel 2013 proprio dall'Unpli per sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali immateriali (cartellone eventi in costante aggiornamento sul portale Unpli.info).

"La Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali rientra nella più ampia azione avviata dall'Unpli per la tutela e salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali - dichira il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina - Ogni singola espressione in dialetto è veicolo delle conoscenze e delle tradizioni dei nostri territori. Dialetti e lingue locali sono pertanto indispensabili alla trasmissione di tali patrimoni culturali fra le generazioni". È possibile partecipare alla Giornata anche solo con un post su social (Facebook, Twitter e Instagram) inserendo gli hashtag #giornatadeldialetto e #dilloindialetto. Oltre alla realizzazione di un evento e alla pubblicazione sui social di frasi in dialetto o lingua locale, è possibile inviare un messaggio pronunciando in dialetto la frase: Salviamo il nostro dialetto! Aiutaci anche tu! Un saluto da (Comune) (Regione). I contributi potranno essere inviati via WhatsApp (+39 3515495460) o via e-mail (giornatadeldialetto@unpli.info). I migliori verranno pubblicati sulle pagine social dell'Unpli. (ANSA).