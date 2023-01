'Breviario Mediterraneo' di Matvejevic rivive online

(ANSA) - TRIESTE, 05 GEN - "Il Mediterraneo non è solo geografia", "Atlantico e Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza; l'Adriatico il mare dell'intimità". Sono passi letti dallo scrittore e "viandante" Luigi Nacci, tratti da 'Breviario mediterraneo', del grande scrittore e intellettuale Predrag Matvejevic, protagonista della tappa del 5 gennaio di 'Ti porto un libro', progetto video della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. L'iniziativa è pensata per permettere alle persone di apprezzare anche virtualmente alcune delle più belle pagine dedicate al mare, con immagini girate nel porto di Trieste.

"La mediterraneità non si eredita ma si consegue, è una decisione non un vantaggio", ha letto Nacci spiegando nel video di pochi minuti che "Breviario" - dello scrittore di Mostar poi girovago in Europa quando "i talebani" fecero scoppiare la guerra nei Balcani - è "un libro che parla in maniera profonda di Europa, soprattutto di ciò che ci accomuna. E' un enorme, infinito catalogo". Un libro che diffonde, come la stessa vita di Matvejevic, un "umanesimo mediterraneo".

Il video di Nacci-Matvejevic è stato diffuso sui canali social e YouTube del porto di Trieste e di pordenonelegge. Il set è stato il polo retroportuale e industriale dello scalo giuliano, tra la zona di Bagnoli della Rosandra e il canale navigabile. Il video, insieme con quello che lo ha preceduto della giornalista Cristina Battocletti (che leggeva Pier Antonio Quarantotti Gambini) arricchiranno una sorta di "biblioteca digitale" dedicata alla letteratura di mare, che già conta sui video-racconti di Pino Roveredo, Federica Manzon, Veit Heinichen, Paolo Rumiz, Pietro Spirito e Mary B. Tolusso.

